'Le Figaro': Brasil sofre novo escândalo com autoridades sanitárias

O jornal francês Le Figaro publicou nesta terça-feira (16) uma matéria sobre a operação "Fugu", deflagrada pela Polícia Federal do Brasil, que apura irregularidades feitas por diretores e fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na região do Vale do Itajaí, sul do país.

Segundo a reportagem foram obtidos documentos indicando que as empresas comercializavam pescados importados da China modificados artificialmente com água e produtos químicos.

Le Figaro destaca que esta operação acontece apenas dois meses depois do enorme escândalo chamado Carne Fraca, que abalou o país. Em 17 de março, a polícia brasileira descobriu que grandes empresas haviam corrompido autoridades da saúde para certificar carne podre como próprias para consumo. O país enfrentou um embargo total ou parcial de vinte países, com duras negociações para obter a reabertura progressiva dos mercados.

Os profissionais de saúde do Ministério da Agricultura do Estado de Santa Catarina (Sul) teriam feito vista grossa na "introdução no mercado" por empresas locais para "peixes importados da China quimicamente modificados" disse a polícia federal em um comunicado.

Além disso, ressalta o noticiário, a Polícia Federal desmantelou terça-feira outra rede de corrupção envolvendo funcionários do Ministério da Agricultura, acusados de subornos para "atrasar ou cancelar multas" impostas aos autores de empresas fraudulentas.

Há dois meses, as autoridades sanitárias brasileiras já estiveram no centro de um grande escândalo que atingiu duramente o setor do agronegócio poderoso do país.

