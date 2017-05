Imagem de mulher com cartaz "Eu votei na Dilma" ao lado de repórter da Globo repercute

A imagem da repórter Zileide Silva, da Rege Globo, tendo atrás uma mulher com um cartaz escrito "Eu votei na Dilma", repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira (17).

Zileide apareceu ao vivo, em Brasília, repercutindo a notícia de que uma reportagem do colunista Lauro Jardim e de Guilherme Amado, do jornal O Globo, afirmava que o presidente Michel Temer havia sido gravado já durante o mandato pelos donos da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, dando aval para que fosse comprado o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB), preso na Lava Jato.

Atrás da jornalista, uma mulher aparecia com um cartaz onde estava escrito "Eu voltei na Dilma". A imagem ficou no ar durante toda a transmissão ao vivo de Zileide, e acabou compartilhada por inúmeros internautas nas redes sociais.

Mulher aparece com cartaz escrito "Eu votei na Dilma" durante 'ao vivo' de repórter da Globo

