Gritos de "Fora, Temer!" e protestos após revelação de denúncias contra presidente

Durante a apresentação, no "Jornal Nacional' da denúncia contra o presidente Michel Temer sobre a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha gritos de "Fora, Temer!" ecoaram em vários estados do Brasil. Manifestações foram ouvidas em diversos estados e no Distrito Federal.

Manifestantes se reuniram em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília para protestar contra Temer. À noite, a Polícia Militar contabilizava mais de cem manifestantes no local.

Os militares usaram spray de pimenta contra os manifestantes. Em razão do protesto, todas as faixas do Eixo Monumental no sentido rodoviária-Congresso foram bloqueadas na altura do Palácio do Itamaraty.

Militares do Exército que atuam na segurança do Palácio do Planalto também se posicionaram nos arredores do prédio, para conter o avanço dos manifestantes. No protesto, havia pessoas com bandeiras do PT e do Brasil.

Em São Paulo, manifestantes fecharam a Avenida Paulista pedindo a saída de Temer e eleições para presidente. No Rio, gritos de "Fora, Temer!" foram ouvidos durante veiculação das denúncias na TV.

>> Temer é gravado dando aval para compra de silêncio de Cunha

>> Temer: Jamais solicitei pagamentos por silêncio de Cunha