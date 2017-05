Em Nova York, Geraldo Alckmin cita Donald Trump como referência

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (17), durante palestra para investidores brasileiros e estrangeiros em Nova York, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, era um exemplo de estímulo ao emprego.

"Infraestrutura segura emprego. Por isso que o Trump disse que quer investir aqui em infraestrutura, infraestrutura, infraestrututra. É emprego direto", afirmou, citando obras do rodoanel e do metrô em São Paulo.

O comentário acontece no dia em que Trump está no centro de uma grave polêmica nos Estados Unidos sobre informações passadas para a Rússia. O Congresso americano inclusive pediu ao FBI gravações entre Trump e o ex-chefe do FBI James Comey.

Geraldo Alckmin cita Donald Trump como referência

O ex-diretor do FBI, que foi demitido há uma semana pelo próprio Trump, teria recebido uma ordem pessoal em fevereiro do magnata para arquivar as investigações sobre a relação de Michael Flynn, conselheiro para segurança nacional derrubado por um escândalo, e Moscou.

>> Congresso dos EUA pede que FBI repasse gravações entre Trump e ex-diretor

>> 'Le Monde': Caos no governo de Donald Trump

>> Putin diz que está disposto a fornecer gravação de Trump