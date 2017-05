Doria admite que pode concorrer à Presidência em 2018

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), admitiu publicamente pela primeira vez que pode concorrer à Presidência da República em 2018 caso for escolhido nas prévias de seu partido para disputar o cargo. A informação é da agência de notícias Bloomberg, que entrevistou o político em Nova York, onde ele cumpre agenda de encontros e palestras.

"Respeitando a democracia, por que não?", respondeu Doria à agência, quando questionado sobre sua possível candidatura à Presidência no ano que vem, se essa fosse uma escolha de seu partido.

Porém, a assessoria do prefeito enfatizou que Doria deu a declaração quando defendia que a candidatura à Presidência fosse realizada por meio de prévias, e que ele "fez uma defesa enfática do nome do Geraldo [Alckmin]".

Doria afirmou diversas vezes que não deixaria a Prefeitura de São Paulo. Nesta terça-feira (16), disse novamente que o pré-candidato do PSDB à Presidência é seu padrinho político, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em outro momento, porém, comentou que o candidato do partido será "aquele que tiver melhor posição perante à opinião pública".

"Fui eleito prefeito de São Paulo e tenho que me concentrar nisso", afirmou o tucano ao jornal Financial Times, que também publicou reportagem com Doria na última terça-feira (16).

Junto com Doria em Nova York, Alckmin afirmou estar preparado para ocupar o cargo de Presidente da República e ressaltou ter "vontade, agenda, projeto, aliança e conhecimento" para isso.