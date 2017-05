Deputado vai à PGR contra nomeação de funcionária para babá de Michelzinho

O deputado federal Robinson Almeida (PT-BA) entrou com representação na Procuradoria-Geral da República, nesta terça-feira (16), contra o presidente Michel Temer por ter nomeado funcionária de gabinete de assessoramento para cuidar de seu filho, Michelzinho, de oito anos.

"Entrei com representação por crime de responsabilidade e crime comum devido à nomeação da babá de Michelzinho para cargo público. É inadmissível que o povo brasileiro tenha que pagar pelos cuidados pessoais do filho do presidente. Não vamos permitir!", afirmou Almeida, no plenário da Câmara dos Deputados.

"Babá do meu filho coisa nenhuma", reagiu Michel Temer

No último domingo (14), o colunista Lauro Jardim informou que Leandra Brito, uma funcionária do Gabinete de Informação em Apoio à Decisão (GAIA) e cujo vencimento é de R$ 5.194,01, desempenha a função de babá do filho do casal Michel Temer e Marcela Temer.

"Babá do meu filho coisa nenhuma. Não vou deixar ele ficar sabendo disso, porque vai ficar ofendido", defendeu-se Temer, acrescentando que o filho não precisa de babá e que isso só seria necessário se ele tivesse "três ou quatro anos de idade".

"Saí da vice (Presidência) para a estrutura da Presidência, e está havendo adequações. Estão vendo o fato de ela ser contratada por um órgão aqui interno, se pode ou não prestar serviços lá (Jaburu). Se não puder prestar serviços, evidentemente que haverá reformulação", afirmou Temer, em entrevista às rádios, após a repercussão.