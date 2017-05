Conselho de Ética da Câmara instaura dois processos contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara instaurou nesta quarta-feira (17) três processos por quebra de decoro parlamentar. Dois deles, representados pelo PT, são contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PSC-SP). O terceiro processo é contra o deputado Delegado Éder Mauro (PSD-PA). Os três processos são sobre o deputado Jean Wyllys (Psol-RJ).

As duas representações contra Bolsonaro alegam que o parlamentar cuspiu nas costas de Jean Wyllys após desentendimento, na sessão em que foi julgada a admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016. Na outra representação, Eduardo Bolsonaro é apontado como responsável pela edição fraudulenta de vídeo, depois publicado na internet, que teria o objetivo de prejudicar Jean Wyllys.

Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), durante votação do impeachment de Dilma, em abril de 2016

O relator do primeiro processo será escolhido entre os deputados Pompeo de Mattos (PDT-RS), Ronaldo Lessa (PDT-AL) e João Marcelo Souza (PMDB-MA). Já a relatoria do segundo processo ficará com um dos três deputados sorteados: Cacá Leão (PP-BA), João Marcelo Souza (PMDB-MA) ou Cabuçu Borges (PMDB-AP).

O terceiro processo instaurado é baseado em uma representação da Mesa Diretora, fundamentada em processo da Corregedoria da Câmara contra do deputado Delegado Éder Mauro. O parlamentar teria publicado, em sua página do Facebook, vídeo editado com parte de pronunciamento de Jean Wyllys durante reunião da CPI que apura a violência contra jovens negros e pobres no Brasil, descontextualizando a fala do parlamentar do Psol. O relator será escolhido entre os deputados Ronaldo Martins (PRB-CE), Cacá Leão (PP-BA) e Carlos Marun (PMDB-MS).

>> Conselho de Ética rejeita pedido de suspensão do mandato de Jean Wyllys