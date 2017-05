Debates em torno do noticiário sobre novas denúncias relacionadas à Operação Lava Jato envolvendo o presidente Michel Temer precipitaram o encerramento da sessão do Plenário da Câmara dos Deputados, na qual estava em votação a Medida Provisória 755/16, que inclui novos casos de repasse de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) a estados e municípios, independentemente de convênio.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou os trabalhos e convocou sessão não deliberativa para esta quinta-feira (18), às 14 horas.

Câmara encerra sessão aos gritos de 'Fora, Temer!' após notícias da Lava Jato sobre presidente

"Acabou a sessão, não tem mais clima para trabalhar", disse Rodrigo Maia.

"A gente queria debater!", dizia Molon ao seu lado.

"Que debater!", retrucou Rodrigo.

O bate-boca ocorreu nas escadarias, enquanto os deputados gritavam "Fora Temer".

Molon e integrantes do PT estão pedindo o impeachment do presidente Temer.

