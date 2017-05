Anvisa suspende entrada de dois suplementos no país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (17) a entrada de dois suplementos no país: o Suplemento de Vitamina C à Base de Café Verde, da empresa Promel Indústria e Comércio de Produtos Naturais, e o Suplemento de Colágeno, Proteína do Leite e Vitamina B6 em Cápsulas, da marca Aminomax/Poly Whey.

Apesar de serem dispensados de registro da Anvisa, os produtos devem seguir regras de composição, qualidade e boas práticas de fabricação da agência reguladora. O suplemento de vitamina C estava sendo comercializado com informações enganosas no rótulo, induzindo o consumidor a acreditar que o produto teria propriedades terapêuticas.

Já o de colágeno, por ser considerado um novo alimento, deveria ter passado pela análise da Anvisa antes de ser comercializado.

Grande parte das apreensões desse tipo de produto são causadas pela propaganda enganosa, segundo a agência.