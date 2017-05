STJ mantém processo contra mulher de Cunha na Lava Jato

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu nesta terça-feira (16), por unanimidade, rejeitar o pedido feito pela defesa da jornalista Cláudia Cruz, mulher do ex-deputado Eduardo Cunha, para anular um dos processos da Operação Lava Jato.

A defesa de Claudia Cruz alegou ao tribunal que o recebimento de provas de contas na Suíça pelo Ministério Público brasileiro foi ilegal por não haver um acordo de cooperação entre os países. Os ministros entenderam, contudo, que não houve irregularidade.

Na última sexta-feira (12), a defesa de Cláudia Cruz publicou as alegações finais e pediu a absolvição dela em documento protocolado no website da Justiça Federal do Paraná. Ela é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em processo da Operação Lava Jato. A denúncia é vinculada à ação penal a que Cunha responde por não ter declarado contas no exterior, que também será julgada pelo juiz Sérgio Moro.

Claudia Cruz é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em processo da Operação Lava Jato

De acordo com as investigações, Claudia teria usado parte do dinheiro depositado pelo marido na Suíça para fazer pagamentos de despesas pessoais, como viagens, compras e gastos com cursos para os filhos do casal. Para a Lava Jato, os recursos eram fruto de propina que teria sido recebida pelo ex-deputado.

>> MPF pede que Cláudia Cruz, mulher de Cunha, cumpra pena em regime fechado

>> Cláudia Cruz chama ministros e deputados como testemunhas de defesa

>> Cláudia Cruz pede sigilo para extratos de cartão de crédito

>> Cláudia Cruz é impedida pela justiça de repatriar recursos do exterior

>> Cláudia Cruz recorre ao STJ para não ser julgada por Moro

Da 'Agência Brasil'