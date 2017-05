Senado cancela Ordem do Dia e votação da PEC do fim do foro fica para quarta

A votação em segundo turno, no Senado, da proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata do fim do foro especial por prerrogativa de função foi adiada para esta quarta-feira (17). Havia expectativa de que a PEC fosse votada nesta terça (16), após passar pela última sessão de discussão obrigatória, mas a Ordem do Dia na Casa foi cancelada por causa da sessão temática que discute a reforma trabalhista.

A PEC acaba com o foro privilegiado para todas as autoridades, exceto os presidentes da Câmara, do Senado, da República e do Supremo Tribunal Federal (STF). Com isso, os processo relacionados a estas pessoas serão encaminhados para o foro comum, nas Justiças estaduais ou federal, a depender do caso.

A PEC foi aprovada por unanimidade em primeiro turno, com 75 votos favoráveis. Depois disso, o texto ficou parado por alguns dias aguardando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre um recurso apresentado pelo senador Roberto Rocha (PSB-MA) a respeito de uma emenda apresentada por ele. O senador, no entanto, retirou o recurso na semana passada, permitindo que o plenário volte a examinar a matéria esta semana.