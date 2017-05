Preços dos pedágios da BR-101 sobem nesta quinta-feira, informa ANTT

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou o reajuste das tarifas de pedágio da Rodovia BR-101, nos trechos capixabas de Guarapari, Itapemerim, Serra, Pedro Canário, São Mateus, Aracruz e Mimoso do Sul.

Os valores serão válidos a partir desta quinta-feira (18), conforme portaria publicada nesta terça-feira (16) no Diário Oficial da União.

Em Guarapari (ES), a tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passou de R$ 4,50 para R$ 5,20 e em Itapemirim (ES), de R$ 3,80 para R$ 4,40. Nas mesmas localidades, as classes de caminhões e ônibus pagarão R$ 10,40 e R$ 8,80, respectivamente.

Administrada pela Eco101 - concessionária do Grupo EcoRodovias - a estrada liga o Rio de Janeiro à Bahia. A rodovia conduz às principais praias do Espírito Santo, e aos cinco importantes portos do país: de Vitória, Tubarão, do Açu, de Ilhéus e da Barra do Riacho.