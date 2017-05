Motoristas e cobradores de São Paulo suspendem paralisação marcada para hoje

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário de São Paulo suspendeu a paralisação prevista para a tarde de hoje (16). A decisão foi tomada após uma reunião que envolveu representantes das empresas e da prefeitura. Segundo o sindicato, os empresários pediram 24 horas para apresentar uma nova proposta à categoria.

O movimento que deveria interromper o serviço de transporte coletivo entre as 14h e 17h, é contra o reajuste oferecido de 3% em duas parcelas, considerado baixo pelos trabalhadores, e o projeto com o objetivo de acabar com a função de cobrador na cidade.

Há pouco mais de um mês, o prefeito João Doria anunciou que em quatro anos as passagens do transporte público serão pagas por meio de cartão do Bilhete Único, dispensando a necessidade de cobrador dentro do ônibus. Doria afirmou que a mudança não causará demissões.

No início de abril, começaram os testes com veículos sem utilizar os serviços de cobradores em uma linha na zonal sul da cidade. Segundo a prefeitura, atualmente, apenas 6% dos usuários de ônibus na cidade pagam em dinheiro. A grande maioria (94%) utilizam modelos do Bilhete Único, sistema que concede descontos por fidelidade ou nas integrações com outros modais.

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo disse, por meio de nota, que o setor de transporte passa por uma crise e que as empresas têm recorrido a empréstimos para manter as obrigações em dia. “No último ano, o setor dos transportes por ônibus tem sido afetado, drasticamente, pela queda de passageiros pagantes e pela diminuição da atividade econômica, com sérios impactos na arrecadação municipal. Esta situação tem gerado constantes atrasos nos repasses de recursos orçamentários, provocando resultado financeiro negativo para as empresas.”