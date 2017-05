TRE de SP inicia campanha de incentivo ao cadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) começa a veicular nesta segunda-feira (15), nas emissoras de televisão, um filme publicitário, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), visando alertar os eleitores sobre a necessidade de se efetuar o cadastramento biométrico nas cidades onde o sistema já é obrigatório.

Dados do TRE paulista indicam que - até abril último - 7,4 milhões de eleitores tinham feita a biometria, o que representa 22,56% do eleitorado do estado (33 milhões). O sistema de identificação por biometria já foi implantado em 82 cidades, onde está sendo feita uma revisão do eleitorado. O comparecimento dos eleitores nas unidades da Justiça Eleitoral é obrigatório sob pena de cancelamento do título de eleitor.

A falta deste documento impede a concessão de passaporte, entre outros transtornos aos cidadãos como a impossibilidade de fazer empréstimos em bancos públicos e votar nas próximas eleições, em 2018.

Por meio de nota, o presidente do TRE, Mário Devienne Ferraz, observou que o uso dessa tecnologia ajuda a tornar o processo eleitoral ainda mais seguro contra tentativas de fraudes. “O processo, que já é seguro e confiável, terá eliminada qualquer possibilidade de fraude no momento da identificação do eleitor”, justificou.

Ele recomenda aos eleitores da cidade de São Paulo, onde o comparecimento ainda é facultativo, para que agendem o atendimento e se antecipe à obrigatoriedade. Dos quase 8 milhões de eleitores da capital paulista, paulistanos, 32% possuem a biometria.