Polícia Civil faz operação contra o crime organizado em SP

A Polícia Civil deflagrou, na manhã de hoje (15), a Operação Inconfidência Mineira, que tem o objetivo de desarticular o crime organizado. Na ação comandada pelo 4º Distrito Policial de Guarulhos, na Grande São Paulo, são cumpridos 31 mandados de prisão temporária de suspeitos envolvidos com o crime organizado e 56 mandados de busca e apreensão, na zona leste da capital paulista.

A operação é consequência de investigações iniciadas há um ano e acontecem nos bairros Iguatemi e Cidade Tiradentes, na zona leste da cidade, com 250 agentes do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo e Capital (Demarco e Decap) e 112 viaturas. Participam ainda integrantes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

O balanço da operação será apresentado às 15h pelo delegado titular da Seccional de Guarulhos, Adilson Aquino, e o assistente do 4º Distrito Policial de Guarulhos (Pimentas), Fernando Santiago.