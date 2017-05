PGR se manifesta contra extensão da liberdade a Renato Duque 

Em manifestação ao Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República (PGR), José Bonifácio Borges de Andrada, disse ser contra a extensão da liberdade concedida ao ex-ministro José Dirceu ao ex-diretor da Petrobras Renato Duque. A informação foi publicada no portal de notícias G1, nesta segunda-feira (15).

Segundo José Bonifácio, “não há identidade ou similaridade relevante” nos fatos que levaram ambos à prisão preventiva. De acordo com o jornal, para a PGR, enquanto Dirceu integrava o núcleo político da suposta organização criminosa que atuava na Petrobras, Duque fazia parte do núcleo administrativo.

A defesa de Renato Duque, preso preventivamente na Operação Lava-Jato há dois anos, pediu ao Supremo a extensão da liberdade concedida a Dirceu em julgamento na Segunda Turma do STF, sob a afirmação de que os fundamentos para a prisão preventiva dos dois são os mesmos e foram sendo repetidos nas outras ordens de prisão decretadas pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Entretanto, Dirceu tinha duas ordens de prisão preventiva, enquanto Renato Duque tem quatro.

A PGR entende que os motivos para prendê-los foram diferentes. Além disso, ainda de acordo com o portal, a PGR disse que Dirceu permaneceu preso pelo risco de receber novos recursos desviados da Petrobras; já Duque ficou preso antes de ser condenado pelo risco de transferir recursos desviados para fora do país.

A ação tem o ministro Dias Toffoli como relator, que já deu o primeiro voto a favor da liberdade do petista. Toffoli poderá decidir individualmente sobre o pedido ou leva-lo para deliberação conjunta na Segunda Turma do STF – composta também pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski – ou ainda, para o plenário, com todos os 11 ministros da Corte.

O habeas corpus de Dirceu tinha como relator Edson Fachin, que teve de deixar o caso após ser voto vencido na Segunda Turma, que soltou o ex-ministro.