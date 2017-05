Moro recusa pedido de Lula e do MP para ouvir novas testemunhas

O juiz federal Sergio Moro recusou nesta segunda-feira (15) o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do Ministério Público Federal (MPF) para ouvir novas testemunhas, e estabeleceu prazos para alegação final do MPF, Petrobras e advogados de defesa. A decisão é relacionada ao processo em que Lula prestou depoimento na semana passada, sobre suposta ligação com o apartamento triplex da OAS Empreendimentos. Moro considerou as novas diligências “desnecessárias"

Moro também indeferiu oito requisições da defesa de Lula para que fossem produzidas provas. Quatro eram relacionados à OAS, dois eram relativos à Petrobras, e os outros dois tratavam de ações junto ao MPF, à Polícia Federal e à Abin.

Os advogados de Lula haviam solicitado a oitiva de pelo menos oito novas testemunhas, das quais a maioria teria sido citada em depoimentos anteriores. O juiz destacou que a defesa não teria apresentado a identificação completa e o endereço das testemunhas indicadas. "Considerando a quantidade de depoimentos já tomados sobre a reforma do apartamento triplex, não são necessários outros sobre o mesmo assunto", escreveu Moro.

Lula prestou depoimento a Sérgio Moro por cinco horas na semana passada

O MPF, por sua vez, havia apontado três nomes para serem interrogados. Moro apontou que os procuradores informaram identificação completa e o endereço, mas também considerou as oitivas desnecessárias. "O que se faz necessário, sim, é valorar oportunamente os depoimentos já tomados, juntamente com as demais provas."

O despacho foi publicado no sistema eletrônico da Justiça Federal do Paraná antes das 6h desta segunda-feira.

Alegações finais

Ao final do despacho, Moro fixou os prazos para as alegações finais das partes envolvidas. Ele passará a correr um dia após o último interrogatório, que está previsto para o dia 24 de maio. No dia 25 começa o prazo de sete dias para o MPF, que vai até 2 de junho. A partir do dia 5, a Petrobras terá dois dias úteis para enviar as alegações finais da estatal. As defesas dos réus terão nove dias úteis, a partir do dia 7 de junho. Após as alegações finais das partes, o processo entrará na fase de sentença.

>> Após mais de quatro horas, termina depoimento de Lula a Sergio Moro

>> 'Embate' Moro-Lula não trouxe novidades, mas deu a partida na campanha eleitoral

Com 'Agência Brasil'