Imprensa Nacional ganha placa com mensagem de Juscelino Kubitschek

A Imprensa Nacional completou 209 anos no último sábado e a data foi comemorada nesta segunda-feira (15) com a instalação de uma placa na sua sede, com mensagem do ex-presidente Juscelino Kubitschek, de 13 de maio de 1958. Na mensagem, o então presidente ressalta a importância do órgão, criado por decreto, pelo príncipe regente D. João em 13 de maio de 1808.

“Não é apenas uma data eminente da administração pública, mas também um marco da autonomia da cultura brasileira”, diz a mensagem.

A Imprensa Nacional é responsável pela publicação do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça, tendo editado os primeiros livros, entre eles Reflexões sobre Alguns dos Meios Propostos por Mais Conducente para Melhorar o Clima da Cidade do Rio de Janeiro, impresso em 1808, e considerado o mais antigo do país.

A cerimônia contou com a participação de servidores e autoridades. Na oportunidade, foi lida mensagem do presidente Michel Temer em que lembrou a atuação do escritor Machado de Assis como servidor da Imprensa Nacional. Assim como Juscelino, o presidente citou a importância do órgão para a formação cultural brasileira.

“Nesses mais de dois séculos, a instituição teve grande importância, não apenas para o setor público, mas para a formação cultural do nosso povo, disseminando conhecimento em obras de valor inestimável”, disse.

O diretor-geral da Imprensa Nacional, Pedro Bertone, ressaltou que o órgão publica “a certidão de nascimento de todas as políticas públicas” do país. Na sua opinião, a empresa deve reverenciar seu passado e também avançar na modernização com a chegada da era digital.

Durante a homenagem, foi lançada a revista Imprensa Nacional - Novos Rumos da Comunicação Pública. Os textos abordam a sociedade da informação, tecnologias na área de divulgação e comunicação no setor público.

Nesta primeira edição, o tema de destaque é o fim da versão impressa do periódico oficial da União Europeia e a implantação do Diário Oficial eletrônico. A revista terá as versões digital e impressa em periodicidade bimestral.

Ao completar 209 anos, o órgão tem novos desafios na era digital e a promessa de encerrar, até o fim do ano, a versão impressa do Diário Oficial da União, mantendo apenas a versão digital.