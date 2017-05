Força Nacional inicia patrulhamento em rodovias e favelas do Rio

Soldados da Força Nacional começaram nesta segunda-feira (15) a atuar no reforço da segurança, no Rio, dando prioridade a pontos de maior fluxo de caminhões ao longo da Avenida Brasil e acessos do Complexo do Chapadão, conjunto de favelas que concentra o roubo de veículos e cargas.

No acesso ao Morro da Pedreira, um dos locais mais violentos da cidade, apoiados por policiais da cidade, os agentes montaram blitz para fiscalizar documentos pessoais e dos veículos. Motoristas foram obrigados a descer dos caminhões e mostrar a carga que estavam transportando.

O envio da Força Nacional ao Rio ocorreu na última terça-feira (9), após pedido do governador do estado, Luiz Fernando Pezão,como forma de colaboração do governo federal para reduzir os índices de violência urbana. O pedido foi feito depois da tentativa de invasão de uma facção criminosa à Cidade Alta, em Cordovil, na zona norte, no dia 2 de maio. A ação resultou na queima de nove ônibus e dois caminhões, o que quase paralisou a Avenida Brasil, principal via de acesso ao Rio.

No total, foram enviados ao Rio 300 homens da Força Nacional, que se juntaram aos 125 que já estavam na cidade desde fevereiro, ajudando a reforçar o patrulhamento, após protestos protestos contra a votação de medidas impopulares na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Um efetivo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também deverá ser enviado ao estado, se, ainda sem data definida.