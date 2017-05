Enquete do PMDB, de Temer, mostra que 96% são contra reforma da Previdência

O PMDB, partido do presidente Michel Temer, realizou uma enquete em seu site e o resultado atesta a impopularidade da reforma da Previdência, que o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional vêm tentando aprovar a toque de caixa.

Entre as mais de 38 mil pessoas que responderam ao questionamento do partido, apenas 2% às favoráveis às mudanças propostas por Temer. A quase totalidade - 96% - é contra a reforma, enquanto 1% afirma não ter conhecimento do texto aprovado na Comissão Especial da reforma, na Câmara, e 1% prefere não opinar.

Enquete realizada pelo próprio PMDB mostra impopularidade da reforma da Previdência

Nesta segunda-feira (15), Temer disse esperar que a votação da reforma da Previdência no Congresso ocorra “o mais rápido possível” e que os líderes partidários têm feito constantemente levantamentos para verificar qual será o melhor momento para a votação. “Só se leva a plenário tendo 320 ou 330 votos garantidos, de forma a obtermos os 308 votos necessários”. “Talvez votemos no final de maio”, disse.

Para o presidente, a Previdência é um sistema que depende de modernização constante. “Depois de 2003, fez-se uma nova atualização, e agora mais uma. Tenha certeza que daqui a dez anos será necessária uma nova reavaliação”, disse ele ao reiterar que nenhum direito adquirido será retirado com a reforma. Ele acrescentou que algumas categorias deverão ter suas alterações previdenciárias estabelecidas por meio de lei complementar ou mesmo lei comum. “O que se precisa é tentar equacionar as contas públicas”.

Durante a entrevista, Temer aproveitou para comentar acusações que circulam em redes sociais de que estaria atuando em conluio com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para prorrogar as eleições de 2018 para 2020, o que daria a ele mais dois anos de mandato. “Nunca ninguém falou comigo sobre prorrogação de mandato. Eu duvido que o Maia tenha falado isso porque a Constituição não permite. O que se permite seria a reeleição, não a prorrogação. A possibilidade de esticar meu mandato é zero. A prorrogação não irá adiante. Tenho absoluta convicção desse fato”, disse ao emendar: “e a possibilidade de reeleição em 2018 é também zero”.