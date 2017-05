Defesa de Cláudia Cruz entrega alegações finais e pede absolvição 

A defesa de Cláudia Cruz, mulher do ex-presidente da Câmara dos Deputador Eduardo Cunha, protocolou as alegações finais e pediu a absolvição dela em documento protocolado no website da Justiça Federal do Paraná na última sexta-feira (12). Cláudia Cruz é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas em processo da Operação Lava Jato.

Os advogados pedem que o juiz federal Sérgio Moro desconsidere os termos de delação premiada do lobista Hamylton Padilha e do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró "em razão da indisponibilidade dos registros audiovisuais das oitivas em questão".

Defesa da Cláudia Cruz também pede que Cunha seja interrogado no processo que a esposa é ré

A defesa solicita ainda que o juiz determine a "tradução dos documentos que dão base à acusação, como contratos entre CBH e República de Benin (...), sendo reabertos os prazos para requerimento de diligências"; que "seja reconhecida a ilicitude da prova oriunda da Suíça", e que o ex-presidente da Câmara dos Deputados seja interrogado no processo que a esposa é ré, pedido que já foi negado anteriormente.

