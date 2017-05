O secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou em entrevista à Folha de S. Paulo neste fim de semana que o governo Temer ainda não iniciou a travessia que levará à estabilidade política e econômica. Segundo ele, Temer ocupa a "cabeceira da ponte", de onde tenta organizar as bases para a retomada do crescimento do país.

O ministro diz ainda que a Lava Jato "não é um problema exclusivo do governo Temer" e que quando um ministro do STF emite uma opinião contrária à operação "as pessoas precisam parar e ouvir".

"Ainda nos organizamos para iniciar a travessia", diz Moreira Franco

Moreira Franco destaca também que o presidente Michel Temer "não se atemorizou e enfrentou a mais grave crise econômica da história. Esse foi seu grande acerto.". Ele acrescentou: "Tem cabido ao presidente competência na execução, sobretudo porque esse período que estamos vivendo é a cabeceira da ponte, ainda não iniciamos a travessia da ponte."

Moreira falou sobre as medidas tomadas para recuparação da economia: "O documento "Ponte para o Futuro" [diretrizes do PMDB] diz em letras muito claras que o problema não seria fácil e rápido de se resolver. Será uma luta longa. As projeções são para o fim de 2017, isso se as reformas forem aprovadas no Congresso até o meio do ano."

