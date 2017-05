Sérgio Moro e ex-ministro Cardozo ficam lado a lado em debate em Londres

O juiz Sérgio Moro e o ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff, José Eduardo Cardozo, dividiram a mesma mesa durante um debate neste sábado (13) no Brazil Forum UK, realizado na Universidade de Oxford, em Londres.

Durante o debate, eles discutiram o papel do Poder Judiciário na democracia brasileira. Sérgio Moro chegou sob uma mistura de aplausos e vaias. Já Cardozo defendeu novamente uma reforma política no país para aumentar a efetividade no combate contra a corrupção. Ele classificou o sistema político brasileiro de "anacrônico".

Durante o debate, o ex-ministro chegou a afirmar que um juiz jamais será neutro, mas ele não pode ser parcial. Já o juiz afirmou que é necessária um

O ministro do STJ Ricardo Villas Bôas Cueva e o advogado José Alexandre Buaiz, sócio do escritório Pinheiro Neto, também participaram da discussão.

Cardozo depôs na Lava-Jato em março deste ano perante o próprio juiz Sérgio Moro para as investigações sobre o ex-ministro Antonio Palocci, quando afirmou que a prática de caixa 2 em campanhas eleitorais “é histórica e recorrente, fruto de um sistema político anacrônico”. Na época, ele também ressaltou que a prática não está necessariamente associada a ato de corrupção ou lavagem de dinheiro.