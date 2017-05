Irmão de procurador da Lava Jato é advogado de defesa de João Santana

O criminalista Rodrigo Castor de Mattos, irmão do procurador Diogo Castor de Mattos, integrante da força-tarefa da Lava Jato, atua na defesa do marqueteiro João Santana, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O advogado enviou uma procuração ao juiz Sergio Moro solicitando sua inclusão como representante legal do publicitário em uma ação penal, no dia 17 de abril.

De acordo com a assessoria do Ministério Público Federal em Curitiba, o procurador Diogo Castor de Mattos não atuou e nem atua em nenhum dos casos ou processos da Lava Jato que envolvem o publicitário João Santana.

João Santana

Ainda segundo a assessoria do MPF, a delação de João Santana foi fechada com a Procuradoria “em 8 de março de 2017, antes do escritório Delivar de Mattos e Castor Advogados assumir a defesa do empresário, em 17 de abril”.