Suzane von Richthofen deixa prisão com namorado para o Dia das Mães

Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, deixou a Penitenciária Feminina Santa Maria Eufrásia Pelletier, em Tremembé, para a saída temporária do Dia das Mães, na manhã desta sexta-feira (12).

Ela saiu com o namorado e deve passar a data comemorativa com a família dele, em Angatuba (SP). Ao deixar a penitenciária, ela encontrou o namorado e o cumprimentou com um beijo.

A saída de von Richthofen é um benefício concedido aos presos do regime semiaberto com bom comportamento. Suzane deixou a prisão por volta das 8h, e deve voltar para a cadeia na próxima quarta-feira (17).

Suzane von Richthofen saiu da cadeia para comemorar o Dia das Mães

Durante o mesmo horário da saída da penitenciária, outras detentas também deixavam o presídio para saída temporária.

Suzane von Richthofen obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto em outubro de 2015. A primeira saída dela aconteceu em março de 2016, beneficiada pela saída temporária de Páscoa. No ano passado, ela também teve direito de deixar a cadeia para a saída do Dia das Mães.

Suzane e os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos de Paula e Silva foram condenados em 2006 pela morte dos pais dela, o engenheiro Manfred e a psiquiatra Marísia, pais de Suzane, em 2002.