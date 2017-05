Senadores petistas defendem eleição presidencial ainda em 2017

Os senadores petistas Lindbergh Farias (RJ) e Gleisi Hoffmann (PR) defenderam nesta sexta-feira (12), quando completa um ano que a casa legislativa decidiu abrir o processo de impeachment de Dilma Rousseff, a antecipação de eleições presidenciais.

No Plenário do Senado, Gleisi releu o discurso que fez no dia 12 de maio de 2016 e afirmou que o país não melhorou após Michel Temer assumir a Presidência da República.

"Eu fui vencida, muitos de nós aqui fomos vencidos em 2016, e afastaram a presidenta Dilma exatamente no dia 12 de maio para começar o processo de julgamento de impeachment. E hoje eu tenho mais certeza ainda de que eu estava do lado certo", afirmou.

A senadora criticou o governo e disse que a democracia sofre um desmonte, a violência policial cresce, as minorias e movimentos sociais são perseguidos, os programas sociais estão acabando. Ao final do discurso, Gleisi defendeu a antecipação das eleições gerais para presidente da República e para o Poder Legislativo de 2018 para outubro de 2017.

Lindbergh e Gleisi, em agosto do ano passado, na reunião da comissão especial do impeachment

Ao lembrar um ano de impeachment, Lindbergh classificou a saída de Dilma do Palácio do Planalto como um golpe orquestrado pela elite dominante associada a parlamentares e a setores da mídia.

"Só que o golpe fracassou. Deu errado. Onde estão Aécio, Serra, Alckmin? Caíram de 30% e tanto para 8%, 6% nas pesquisas. Deram um golpe e agora fazem pesquisas. A cada resultado, o Lula não para de subir, e eles ficam desesperados, principalmente a Rede Globo, que é o grande partido que se posiciona contra esse campo popular", afirmou.

Na opinião do parlamentar, um dos grandes objetivos do golpe foi possibilitar um ajuste fiscal violentíssimo para destruir as políticas sociais e garantir que uma parcela do orçamento vá de forma tranquila ao "rentismo", uma vez que 35% do orçamento brasileiro são comprometidos como pagamento de juros da dívida pública.

"Há aqui uma grande aliança entre bancos e os maiores grupos empresariais brasileiros. Todos aplicam em títulos da dívida pública, que estão dando hoje 7% de juros reais. É uma mamata, dinheiro público. E eles estão disputando o orçamento com os pobres", lamentou.

Com Agência Senado