Veja novas imagens do depoimento de Lula a Sergio Moro

A Justiça Federal em Curitiba divulgou novas imagens do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância, nesta quarta-feira (10).

Durante as cinco horas de depoimento, Lula respondeu a respeito do triplex no litoral de São Paulo e fez críticas ao vazamento seletivo de informações do processo para determinados veículos de comunicação.

“Eu conheço os vazamentos, eu sei dos vazamentos. É como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. […] Se adotou a política de primeiro a imprensa criminalizar”, disse.

Moro rebateu Lula e disse que a imprensa não vai influenciar seu julgamento. “Essa acusação é pública. Não existem vazamentos em relação a essas ações penais. O senhor pode ter certeza de que o processo será julgado com base nas provas e na lei e serão levadas em consideração essas declarações que o senhor fez a este respeito. Este não é o foro próprio para o senhor reclamar do tratamento da imprensa. O juiz não tem relação com o que a imprensa publica.”

Veja a sequência de vídeos divulgados nesta quinta-feira (11):

Clique para ver o vídeo 2

Clique para ver o vídeo 3

Clique para ver o vídeo 4

Clique para ver o vídeo 5

Clique para ver o vídeo 6

Clique para ver o vídeo 7

Clique para ver o vídeo 8

Clique para ver o vídeo 9

Clique para ver o vídeo 10

Clique para ver o vídeo 11

Clique para ver o vídeo 12

Clique para ver o vídeo 13

Clique para ver o vídeo 14

Clique para ver o vídeo 15

Clique para ver o vídeo 16

Clique para ver o vídeo 17

Clique para ver o vídeo 18

Clique para ver o vídeo 19

Clique para ver o vídeo 20