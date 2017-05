'Le Monde': Depoimento de Lula vira show midiático

Matéria publicada nesta quinta-feira (11) pelo Le Monde descreve o primeiro depoimento do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro, da décima terceira Vara Federal da Curitiba. Para o jornal Le Monde, o interrogatório tomou ares de "um grande espetáculo".

O diário avalia que o depoimento de Lula virou um show midiático. Ele chegou sob vaias e gritos de apoio, seguido por uma montanha de câmeras. Chamado de estrela, amado por uns, detestado por outros, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil de 2003 à 2011, enfrentou o juiz Sérgio Moro em um interrogatório com ares de show, aponta o Monde.

O noticiário observa que durante mais de cinco horas o ex-presidente foi combativo e reclamou de ser vítima de uma perseguição. Para o períodico, com todas as atenções do Brasil voltadas para Curitiba, Lula aproveitou os holofotes para criticar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e angariar simpatia da população.

Le Monde conclui que se a mídia em torno do depoimento é exagerada o único responsável é o próprio juiz Sérgio Moro, que utilizou as mídias para fazer do processo um espetáculo. Para finalizar, o vespertino diz que "Tornando-se uma figura ultra popular, o magistrado se protegeu dos poderosos que colocou na prisão". No entanto, reitera, mirando em Lula, essa estratégia tende a não funcionar devido ao forte carisma do petista.

