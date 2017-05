Fachin retira sigilo da delação premiada de João Santana e Mônica Moura

O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal federal (STF) ministro Edson Fachin, determinou a retirada do sigilo das delações premiadas dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura, investigados por indícios de terem recebido caixa 2 em campanhas eleitorais. O ministro também retirou o sigilo da delação de André Luis Reis Santana, funcionário do casal.

O casal trabalhou nas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (2006) e Dilma Rousseff (2010 e 2014), foi preso em fevereiro do ano passado e solto em agosto. A delação premiada de Santana e Mônica foi homologada em abril pelo ministro. O acordo tramita no STF por envolver autoridades com foro privilegiado. O casal foi condenado a 8 anos e quatro meses por lavagem de dinheiro, mas está cumprindo a pena em liberdade provisória.

Investigações apontam que os marqueteiros teriam recebido US$ 3 milhões de offshores ligadas à Odebrecht, e US$ 4,5 milhões do engenheiro Zwi Skornicki. Os valores teriam origem de propina de contratos na Petrobras. Ao juiz federal Sérgio Moro, Mônica Moura afirmou que o dinheiro recebido teria sido de caixa 2.