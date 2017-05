Dilma Rousseff: Fim do sigilo chega tarde e prejudicou a defesa no TSE

A ex-presidente Dilma Rousseff afirmou, nesta quinta-feira (11), que os marqueteiros João Santana e Mônica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos, "provavelmente pressionados pelas ameaças dos investigadores", afirma a nota divulgada.

Dilma diz, ainda, que "chega tarde" a decisão do ministro Edson Fachin, do STF, de retirar o sigilo das delações do casal. Ela lembra que teve negado um pedido de seus advogados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ter acesso aos depoimentos, no âmbito da ação do PSDB que pede a cassação da chapa Dilma-Temer.

Veja, na íntegra, a nota da assessoria de Dilma Rousseff:

"1. Infelizmente, chega tarde a decisão do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, suspendendo o sigilo dos depoimentos de João Santana e Monica Moura.

2. Há semanas, a defesa da presidenta eleita Dilma Rousseff havia feito tal pedido ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de apresentar suas alegações finais ao relator do caso das contas de campanha, ministro Herman Benjamin.

3. A defesa foi prejudicada pela negativa do relator. Não foi possível cotejar os depoimentos prestados pelo casal à Justiça Eleitoral e na Lava Jato.

4. As contradições e falsos testemunhos foram vislumbrados, apesar disso, pelo que foi divulgado amplamente pela imprensa, na velha estratégia do vazamento seletivo dos depoimentos – uma rotina nos últimos tempos.

5. Agora mesmo, os depoimentos são entregues à imprensa, mas não repassados oficialmente à defesa da presidente eleita.

6. Dilma Rousseff, contudo, reitera o que apontou antes: João Santana e Monica Moura prestaram falso testemunho e faltaram com a verdade em seus depoimentos, provavelmente pressionados pelas ameaças dos investigadores.

7. Apesar de tudo, a presidente eleita acredita na Justiça e sabe que a verdade virá à tona e será restabelecida."

