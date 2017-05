Confira dicas para fazer uma senha segura do Enem

Ao se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) os candidatos precisam criar uma senha de seis a 10 caracteres. A senha deve ser guardada, pois o estudante precisará dela até o ano que vem, seja para conferir o resultado do exame seja para participar de processos seletivos que utilizam as notas das provas, como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Programa Universidade para Todos (ProUni).

Neste ano, recuperar a senha ficou mais difícil. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aumentou a segurança da recuperação para evitar que as senhas caiam nas mãos de outras pessoas que não o candidato. Em fevereiro deste ano, alguns fizeram denúncias de que suas contas foram invadidas e, por consequência, eles tiveram as opções de curso no Sisu trocadas no último momento de inscrição.

As inscrições para o Enem começaram na segunda-feira (8) e prosseguem até o dia 19, pela internet, no site do exame. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Para ajudar os estudantes a escolherem uma senha segura e a tê-la sempre a mão, a Agência Brasil conversou com a consultora de organização e produtividade Gabriela Brasil, especialista em organização digital. Veja algumas dicas:

Na hora de escolher a senha

- Não usar a mesma senha em todos os sites, pois se alguém descobrir a senha única pode ser um passo para invadir outras contas. Para facilitar, experimente utilizar uma palavra padrão em suas senhas e modifique códigos adicionais, formando estruturas fáceis de lembrar, mas difíceis de adivinhar. Por exemplo: suponha que você tenha a facilidade de lembrar do modelo do seu primeiro carro. Faça uma frase e transforme-a em uma senha, como: “Meu primeiro carro foi um Palio 2002: MPCP2002”.

Fazer um marcador ou pasta em seu email para aquelas correspondências que chegam com os cadastros novos que você já fez. Assim se você se esquecer de alguma senha, fica fácil saber onde recuperar.

- A senha não deve incluir a palavra senha, por exemplo. Evite usar palavras que se relacionem diretamente a você, como a sua profissão. Não use informações pessoais em suas senhas, como números de telefone, aniversários ou nome de seus filhos.

- A senha deve ter pelo menos de oito a dez caracteres. Senhas mais longas são mais difíceis de serem descobertas. A senha deve incluir uma combinação de números, letras (maíusculas e minúsculas) e símbolos. Uma senha forte contém todos esses elementos. Não use números consecutivos em sua senha como 1234.

Como guardar a senha

- No papel: para as pessoas que gostam de armazenar as informações no papel a recomendação principal é não deixar esse papel a vista ou exposto na sua mesa de trabalho. Use um caderninho exclusivo pra isso e guarde junto com documentos de identificação como identidade, passaporte e carteira de trabalho. Pode ser inclusive em uma caixa que contenha chave, para dificultar o acesso de terceiros. O risco de se guardar as senhas no papel é justamente não saber onde se arquivou este papel, que se for perdido, causará uma série de transtornos.

- No computador: os gerenciadores de senhas digitais permitem que você guarde todas as suas senhas em um local seguro, salvando suas senhas em uma base de dados criptografados na nuvem e permitindo o acesso pelo smartphone. Como os candidatos se comunicam bem com a linguagem digital, essa é uma alternativa viável que pode facilitar a organização e evitar muita dor de cabeça.

Para garantir a segurança do local onde estão guardadas as senhas é importante não acessar os gerenciadores de tarefas em aplicativos de terceiros, mantendo o acesso a conta apenas da própria máquina. Outra recomendação é usar a autenticação em dois fatores para aplicativos no celular, que permite incluir uma nova senha no aplicativo onde a senha está armazenada. Dessa forma, uma pessoa que tem acesso ao celular, precisará de outra senha para acessar as informações.

Algumas opções para começar a organizar as senhas digitalmente são Last Pass, 1 Password, Dash Lane e Enpass. É possível fazer isso também em um aplicativo de armazenamento de notas, como o Evernote ou o Google Docs.