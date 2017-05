Mídia Internacional repercute depoimento de Lula ao juiz Moro

Nesta quarta-feira (10) os jornais mais importantes do mundo estão destacando o aguardado depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sergio Moro.

O renomado The New York Times descreve o clima de expectativa dos brasileiros nesta quarta-feira (10), quando se reunirão Luiz Inacio Lula da Silva e o juiz Sergio Moro.

Times analisa que um deles é o ex-presidente mais popular da história do país e o favorito nas eleições do próximo ano -e acrescenta sua trajetória como líder sindical. O outro, um professor de fala mansa que representa as leis e tem como principal objetivo criar um obstáculo a candidatura de Lula.

O NYT ainda avalia que enquanto nega qualquer irregularidade, Lula e seus advogados se defendem atacando Moro, argumentando imparcialidade na investigação e perseguição política. Defensores de Lula do país inteiro seguem para Curitiba para protestar do lado de fora do tribunal.

O espanhol El País afirma que este será o primeiro de muitos depoimentos do ex-presidente Lula, acusado de corrupção pela operação Lava jato e desdobramentos. O veículo observa que será um embate entre o juiz e o ex-presidente mais populares do Brasil.

O jornal francês Le Monde chama o ex-presidente líder de esquerda emblemático e afirma que ele segue sendo favorito para eleição de 2018.

Já o jornal italiano "La Repubblica" caracterizou esta quarta-feira (10) como "o grande dia da verdade" já que esta será a primeira vez que o ex-chefe de Estado, considerado pela publicação "o político mais popular", ficará frente a frente com Moro, o juiz "que iniciou a investigação sobre o maior escândalo de corrupção da história do Brasil".

O diário norte-americano Washington Post diz em sua manchete que ocorrerá nesta data "o embate épico entre Lula e o aclamado juiz da Lava jato". No texto, a informação de que milhares de brasileiros estão indo para Curitiba, acompanhar o confronto entre um dos líderes mais populares da história do país e o juiz mais famoso do momento, em uma audiência que poderia determinar o futuro da república.

A britânica BBC comunica que o ex-presidente brasileiro Lula será interrogado por acusações de corrupção e o veredito do julgamento pode leva-lo a cadeia. A reportagem acrescenta que se for inocentado, Lula tem grandes chance de vencer a corrida para as eleições presidenciais que correm no próximo ano, sendo o favorito até o momento.

O argentino Clarín aponta que esta será a primeira vez em três anos de Lava jato, em que o juiz Moro e o ex-presidente Lula da Silva estarão cara a cara. De acordo com o noticiário o papel de Lula será mostrar que o juiz Sergio Moro não tem provas contra acusações contra ele. O periódico ressalta que após o "acerto de contas" o carismático político está pronto para sua candidatura á presidência em 2018.