Lula: "Estou vivo e me preparando para ser candidato"

Falando para dezenas de milhares de pessoas na noite desta quarta-feira (10), logo após depoimento ao juiz federal Sergio Moro, em Curitiba, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que se prepara para disputar as eleições presidenciais de 2018.

"Estou vivo e me preparando para ser candidato", disse em tom bastante emocionado o petista, que lidera todas as pesquisas de intenção de voto em diferentes cenários em primeiro turno.

Ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff e de parlamentares de partidos da oposição, Lula voltou a afirmar que está sendo "perseguido e massacrado" pela mídia e pelos procuradores da Lava Jato, que tentam barrar sua pré-candidatura nas eleições presidenciais.

"Se não fosse vocês eu não suportaria o que eles estão fazendo comigo. Doze partidas de futebol entre Real Madrid e Barcelona", disse, em referência ao tempo, estimado em 18 horas, que o Jornal Nacional, da TV Globo, dedicou no período de mês para, segundo ele, "massacrá-lo".

"Haverá o momento em que a história irá mostrar que nunca antes na história deste Brasil alguém foi tão perseguido e massacrado quanto nos últimos anos", completou.

>> Lula presta depoimento de cinco horas a Moro. Veja vídeos

"Eu não seria digno de vocês se eu tivesse alguma culpa e estivesse falando com vocês aqui agora", disse Lula ao público

"Se um dia eu tiver cometido erro, eu não quero ser julgado só pela Justiça, quero ser julgado pelo povo brasileiro", disse, sendo aplaudido pelo público. "Hoje eu pensei que meus acusadores iriam mostrar uma escritura, um documento, um pagamento, alguma coisa que eu fiz para ter o tal do apartamento. Eu esperava que depois de dois anos de massacre tivesse lá documento: 'Lula comprou apartamento', 'a escritura está aqui registrada em cartório'. Nada, perguntaram se eu conheço Vaccari, Léo Pinheiro, Okamoto. É claro que eu conheço e não tenho vergonha de quem eu conheço", disse, comentando o depoimento prestado a Moro.

"Não quero ser julgado por interpretações, quero ser julgado por provas. Quando pedi para que fosse transmitido ao vivo, é que minha mãe nasceu analfabeta, mas ela dizia 'Lula, a gente conhece quando ela fala verdade não é pela boca, é pelos olhos'. É por isso que eu queria que as pessoas vissem os olhos de quem pergunta e de quem responde", acrescentou.

"Eu não seria digno de vocês se eu tivesse alguma culpa e estivesse falando com vocês aqui agora. Eu irei em quantas audiências forem necessárias, porque se tem um brasileiro, um ser humano em busca da verdade, sou eu", afirmou, novamente recebendo muitos aplausos.

"Eu tenho cinco filhos, oito netos e disse para eles: 'Vocês não respeitam sequer uma criança de 4 anos por causa de bullyng com as mentiras que contam'. Eu só tenho um compromisso com vocês. É meu nome, é nome do meu partido, dos movimentos sociais, de partidos solidários, movimento sindical, dos nossos irmãos. Se um dia eu tiver que mentir para vocês, eu prefiro que um ônibus me atropele em qualquer rua deste País", disse, emocionado.

"Jamais poderia mentir para pessoas como vocês que acreditam há muito tempo... Eu estou vivo e estou me preparando para voltar a ser candidato a presidente deste País. Nunca tive vontade como tenho agora, vontade de fazer mais, fazer mais e provar que se a elite não tem talento para consertar esse Pais, um metalúrgico tem", concluiu.