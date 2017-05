Lava Jato: PDT entra com ação no STF para que Temer seja investigado

Na terça-feira (9), o PDT ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal (STF) para a instauração de inquérito contra o presidente Michel Temer (PMDB). Temer foi citado em inquérito que apura a suspeita pagamento de vantagens indevidas em licitação que a Odebrecht participou dentro do Plano de Ação de Certificação em Segurança, Meio Ambiente e Saúde (PAC SMS). O ex-presidente da Odebrecht Márcio Faria da Silva detalhou encontro no escritório de Temer, em São Paulo, em 2010, em que afirma ter sido acertado pagamento de propina de US$ 40 milhões ao PMDB.

Para o PDT, mesmo que o episódio tenha ocorrido antes da posse de Temer, a conduta descrita poderá levar à configuração dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. “O perigo na demora não poderia ser mais iminente. Com efeito, a abstenção da PGR em investigar (…) influi risco concreto à aplicação da lei penal, em conta do risco de dissipação dos numerários apontados, na pendência de sua identificação, o que só será possível com a deflagração do inquérito e a tomada de todas as providências investigatórias cabíveis”, alega o PDT.

Temer já divulgou nota contestando de “forma categórica” qualquer envolvimento de seu nome em negócios escusos.

PDT entra com ação no STF para que Temer seja investigado

Apesar de a Constituição proibir a responsabilização do presidente por atos estranhos ao seu mandato, o PDT argumenta que Temer poderia ser alvo de investigação. “Se a exigência de estabilidade institucional que justifica a imunidade processual relativa, a título de fator de diferenciação aplicável, restringe-se à persecução criminal em juízo, não há razão para estender tal atributo de cargo eletivo específico, cuja ocupação é sempre transitória, à fase pré-processual da apuração de responsabilidade criminal de cidadão ordinário”, diz o partido.

“Na verdade, é somente com a adoção de providências investigatórias que será possível preservar eventuais elementos de prova indispensáveis à comprovação de delitos comuns, sem relação com o mandato presidencial, inclusive anteriores, mas que só poderão ser processados no futuro”, destaca o PDT, acrescentando que a vedação de instauração de inquérito contra Temer viola os princípios republicano, da igualdade e da legalidade.