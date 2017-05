Instituto Lula destaca 26 anos dedicados à sociedade, após Justiça suspender suas atividades

O Instituto Lula divulgou nota na noite de terça-feira (9), após a Justiça Federal do Distrito Federal determinar a suspensão das suas atividades. Na decisão, o juiz substituto Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do distrito Federal, afirmou que, pelo teor do depoimento dado pelo ex-presidente à Justiça, verificou que a sede do instituto pode ter sido "instrumento ou pelo menos local de encontro para a perpetração de vários ilícitos criminais".

Na nota, o Instituto Lula destacou que "tem uma história de 26 anos dedicados a apoiar a transformação da sociedade brasileira, superar a desigualdade, promover o desenvolvimento e apoiar a construção da democracia no Brasil e no mundo." O instituto ainda listou projetos como o "Fome Zero" e o "Projeto Moradia" que, segundo o órgão, "mais tarde se consolidariam em políticas públicas no governo do ex-presidente Lula, como o 'Fome Zero', o 'Bolsa Família', o 'Programa Minha Casa, Minha Vida', o 'Programa Luz Para Todos' e o 'Projovem'."

O instituto afirma ainda que os advogados "averiguarão as medidas cabíveis".

Em agosto de 2011, o Instituto Cidadania passou a se chamar Instituto Lula e continuou funcionando no mesmo endereço. Como Instituto Lula, promoveu debates públicos dentro e fora do país, reuniu estudiosos, acadêmicos, sindicalistas, empresários, jovens, religiosos, embaixadores, artistas, técnicos e produtores culturais, ativistas de redes sociais, blogueiros, jornalistas, representantes de movimentos sociais, de ONGs e dirigentes, além de autoridades e governantes do Brasil e de muitos outros países. O Instituto compartilhou sua produção com a sociedade em eventos, publicações e com ferramentas de educação e pesquisa como o Memorial da Democracia e o Brasil da Mudança.

Em sua decisão, o juiz Soares Leite atendeu manifestação do Ministério Público Federal, que pediu a coleta de documentos para uma ação judicial que apura suposto envolvimento do ex-presidente na compra do silêncio do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, preso na Lava Jato.

"Como o próprio acusado [Lula] mencionou que no local [Instituto Lula] se discutia vários assuntos, e há vários depoimentos que imputam pelo menos a instigação de desvios de comportamentos que violam a lei penal, a prudência e a cautela recomendam a paralisação de suas atividades. Há indícios abundantes de que se tratava de local com grande influência no cenário político do país, e que possíveis tratativas ali entabuladas fizeram eclodir várias linhas investigativas", escreveu o magistrado.