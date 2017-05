Vítima da violência comenta pesquisa: "Não dá para ficar de braços cruzados"

“Esses números refletem a minha vida. Na minha família foram três pessoas assassinadas em quatro anos. Dois foram primos de primeiro grau com menos de 25 anos”, conta Michelle Marinho, comentando sobre a pesquisa do Instituto Datafolha divulgada nesta segunda-feira (8), que expõe um dado alarmante: um em cada três brasileiros (35%) teve amigos ou parentes assassinados.

Efetuada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a pesquisa foi encomendada pela Campanha Instinto de Vida, criada a partir da união de dezenas de organizações não governamentais da América Latina, da qual Michelle faz parte, a partir da ONG Nossas.

“Pelo número, você vê que 50 milhões de brasileiros conhecem alguém que foi assassinado. É mais que um país inteiro. O Peru tem aproximadamente 28 milhões de habitantes – isso é quase o dobro. Imagina o tamanho dessa população”, alerta Michelle. “Aqui no Brasil, as pessoas não morrem por igual. Esse número tende a ser reduzido em uma classe social mais alta. Não dá para ficar de braços cruzados diante dessa estatística, temos que unir esforços para mudar isso”, completa.

Segundo o estudo, são milhões de brasileiros maiores de 16 anos que perderam uma pessoa próxima vítima de homicídio ou latrocínio (roubo seguido de morte). O índice é maior entre os negros, 38%, enquanto entre os brancos é de 27%. O levantamento mostra ainda que 12% da população maior de 16 anos, cerca de 16 milhões de pessoas, tiveram alguém do círculo afetivo morto por um agente de segurança, policial ou guarda municipal. Entre os jovens, de 16 a 24 anos, esse percentual chega a 17%.

“Essa pesquisa reflete a dimensão desastrosa desse problema. Precisamos desbanalizar a violência. Nós perdemos a capacidade de nos indignar. A população está resignada porque acredita que não tem mais o que fazer, e tem”, defende a diretora executiva do Instituto Igarapé, Ilona Szabó, que também faz a coordenação da campanha Instinto de Vida.

O levantamento revela ainda que foram vítimas de ferimentos com armas de fogo 4% dos entrevistados, o que representa na projeção populacional de 5 milhões de indivíduos com mais de 16 anos. As vítimas de facas e outras armas brancas somam 8%, ou 10 milhões de pessoas. Além disso, 12% dos ouvidos disseram ter sofrido ameaças de morte.

“Quando você percebe como as pessoas foram tocadas, isso mostra como a violência é muito abrangente. A boa noticia é que a percepção da população é real. Noventa e quatro por cento das pessoas acreditam que o nível do homicídio é alto e muito alto. E 96% entendem que é preciso uma união dos governos para diminuir o crime. Isso não pode ficar nas mãos da polícia. Todas as instituições do estado são responsáveis por essa questão”, acrescentou Ilona.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que também é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registradas 58.383 mortes violentas no Brasil em 2015. Para a pesquisa divulgada nesta segunda, foram ouvidas 2.065 pessoas em 150 municípios de 3 a 8 de abril.

Setenta e oito por cento da população acredita que quanto mais armas, mais mortes

Campanha

A campanha latino-americana Instinto de Vida foi criada a partir da união, no Brasil, do Instituto Igarapé, Sou da Paz, Anistia Internacional do Brasil, Observatório de Favelas, Nossas e Fórum Brasileiro de Segurança Publica. A proposta é reduzir a violência letal à metade em 10 anos.

“A linha de base para o trabalho que lançamos hoje tem essa meta ambiciosa, mas viável. Isso requer pressão e compromisso com políticas públicas inovadoras baseadas em evidências. Convidamos a sociedade e os governos, nos níveis regionais, nacionais, estaduais e municipais, a se comprometerem a fazer mudanças que levem à redução dessas mortes”, disse a diretora executiva do Instituto Igarapé, Ilona.

A América Latina, com apenas 8% da população mundial, concentra a maior quantidade de homicídios no mundo: 38% dos assassinatos no planeta ocorrem na região. O problema se concentra ainda mais em sete países: Brasil, Colômbia, El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Venezuela. Aproximadamente 34% dos homicídios do mundo ocorrem nesses lugares.

“Esses sete países são os que têm os números mais catastróficos de mortes, e é por isso que eles se uniram. É claro que cada país tem sua particularidade – no Brasil, por exemplo, tem uma questão de faixa etária e raça. Apesar disso, as realidades sociais são, muitas vezes, parecidas. Esse intercâmbio de experiência e colaboração ajuda muito”, acrescentou Michelle Marinho.

Para mudar essa realidade, a aliança pretende pressionar o governo através de apoio ao desenvolvimento de planos e programas para reduzir os homicídios nas áreas mais afetadas, disseminação de dados e informações sobre políticas públicas e programas que funcionam, mobilizações que pressionam governantes a realizar mudanças e investimentos nessas áreas, e não menos importante, estímulo à empatia e indignação para com as estatísticas, e a mobilização da sociedade em prol da causa.

“Vamos trabalhar duas estratégias principais: promoção de políticas públicas. A partir de pesquisas, vamos detectar o que funciona e o que não funciona. E mobilizações, para que a participação cidadã nos ajude a cobrar dos governos tanto em recursos quanto em seriedade nesse plano”, completou Ilona.

Armas

Ilona também destaca um dado importante: 78% da população acredita que quanto mais armas, mais mortes. No momento em que o Estatuto do Desarmamento está em foco no Congresso Nacional, com iniciativas parlamentares que buscam revogá-lo, o Mapa da Violência 2016 mostrou a importância da lei na redução do número de mortes por arma de fogo no Brasil. Segundo o estudo, cerca de 133 mil vidas foram poupadas entre 2004 (o primeiro ano em vigor da lei) e 2014.

“Desde que trabalhamos pela aprovação da Lei de Armas no Brasil, existe um interesse grande da bancada da bala no Congresso em favorecer a indústria de armas em detrimento do bem-estar da população. Esses parlamentares usam muito a questão do referendo como se a população estivesse apoiando o porte de armas. E essa pesquisa mostra o contrário”, disse Ilona, finalizando: “Precisamos frear esse desserviço que se utiliza do medo da população para propor políticas que não funcionam”.

