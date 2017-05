Coordenador de presídio da Bahia é preso ao negociar transferência de detento

O Ministério Público divulgou na tarde desta terça-feira (9), que o coordenador de Segurança do Conjunto Penal de Eunápolis, (CPE), Sydiney de Aguiar Almeida, “acaba de ser preso em flagrante”, no interior da Bahia. Sydinei foi preso em flagrante enquanto recebia R$ 5 mil que ele cobrou para transferir um detento de uma ala para outra, dentro do CPE.

De acordo com o MPE, a prisão foi fruto de uma operação do órgão, em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização e as polícias Militar e Civil.

Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do coordenador de Segurança do conjunto penal. A operação tinha por objetivo identificar irregularidades no sistema penitenciário de todo o estado da Bahia.

O Ministério Público da Bahia não deu mais detalhes sobre a prisão. Também não divulgou para onde o detido foi encaminhado e quais serão os próximos trâmites da prisão, assim como da operação.