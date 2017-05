Bumlai: Lula jamais solicitou qualquer intervenção na aquisição do imóvel 

O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelas ações da Lava Jato na primeira instância, ouve, nesta terça-feira (9), o pecuarista José Carlos Bumlai e outras três testemunhas de acusação, em processo que tem como réu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta ação penal, Lula é acusado de receber como propina um terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A força-tarefa da Lava Jato sustenta que os imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos firmados pela empreiteira com a Petrobras.

Outras sete pessoas também são rés no processo. A ex-primeira dama Marisa Leticia chegou a ser acusada, porém, o juiz Sérgio Moro arquivou a ação contra ela. Marisa Leticia morreu em fevereiro deste ano.

Segundo a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o pecuarista foi apresentado como o primeiro interessado na compra do imóvel onde seria construída a nova sede do Instituto. Bumlai disse que o assunto "surgiu de uma conversa com a dona Marisa", e que ela não queria que Lula soubesse do novo Instituto "sem fazer ideia do porquê".

“Eu falei que não. Eu não tinha condição financeira. Eu estava tentando ajudar meus filhos numa recuperação judicial de uma empresa deles e que eu me afastei totalmente. Não tinha possibilidade financeira de fazer isso”, afirmou.

Ao depor, o empresário esclareceu que Lula jamais solicitou qualquer intervenção sua na aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão 178, em São Paulo. Mais ainda, Bumlai reafirmou o que já havia declarado em depoimento anterior: o projeto em questão pretendia reproduzir espaço similar ao que já abrigava o acervo do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

Ele acrescentou que ajudou na criação da nova sede apenas procurando 10 empresários que pudessem participar do projeto: "essa é a minha participação". Segundo ele, o local "guardaria os presentes, as coisas. Um museu praticamente". Ainda de acordo com os depoimentos colhidos nesta terça pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, a ideia surgiu em 2010 e teve a ajuda do empresário Marcelo Odebrecht, preso na Lava Jato desde junho de 2015. "Era o único empresário que eu tinha uma liberdade maior para conversar. Expus para ele qual era a ideia e ele falou que iria mandar uma pessoa me procurar, o doutor Paulo Melo, com quem eu falei por telefone, mas nunca estive com ele", afirmou Bumlai.

O depoimento de José Carlos Bumlai foi realizado por videoconferência de São Paulo para Curitiba.

Um negócio simulado para esconder a participação da Odebrecht nessa operação teria sido feito com a participação de Roberto Teixeira e da construtora DAG, que pertence a um amigo de Marcelo, de acordo com o pecuarista. Porém, após essa transação, Lula teria decidido não usar o imóvel pois preferia uma local mais "popular" e próximo a uma estação de metrô.

Em nota, advogados de defesa de Roberto Teixeira afirmaram que "os depoimentos colhidos hoje deixam patente que [Teixeira] prestou tão somente assessoria jurídica no processo de aquisição do imóvel".

"Diante da intenção desse meu cliente de revender o imóvel, houve, nesse interregno, sugestão de aquisição pelo Instituto da Cidadania, que viria a ser sucedido pelo Instituto Lula. Porém, após análise, não houve interesse na compra pelo Instituto. O exercício da advocacia não é crime, ao contrário do que tentam fazer crer certos membros da Operação Lava Jato", finaliza a nota.

Defesa de Lula

Os advogados da defesa de Lula disseram que os depoimentos "mostram que a ideia de construção de um memorial para abrigar o acervo presidencial do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva não guarda qualquer relação com os 8 contratos firmados entre a Odebrecht e a Petrobras, como diz a acusação do Ministério Público Federal".

"Ao depor, o empresário José Carlos Bumlai deixou claro que Lula jamais solicitou qualquer intervenção sua objetivando a aquisição do imóvel da Rua Haberbeck Brandão 178, em São Paulo. Mais ainda, Bumlai informou que lhe foi pedido que não comentasse esse assunto com Lula", diz a nota.

Bumlai

Acusado na Operação Lava Jato de ter atuado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em irregularidades, Bumlai foi preso em novembro de 2015, e condenado, na primeira instância, a 9 anos e 10 meses de prisão em um processo da 21ª fase por crimes como gestão fraudulenta e corrupção passiva.

Em novembro de 2016, o antigo relator da Operação Lava Jato, ministro Teori Zavascki, que morreu no dia 19 de janeiro deste ano em um acidente aéreo, havia convertido a prisão preventiva de Bumlai em domiciliar. Em 25 de abril recente, o pecuarista foi liberado da prisão domiciliar pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), devido seu estado de saúde, que sofre de cardiopatia e câncer de bexiga.