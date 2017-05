Quase 30 mil já fizeram inscrição do Enem

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram na manhã desta segunda-feira (8). A previsão era que o sistema fosse aberto às 10h, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) diz que a abertura foi antecipada para as 8h. Às 11h, 29.783 pessoas tinham concluído suas inscrições no exame. Dessas, 17.670 são do sexo feminino e 12.113, do sexo masculino, segundo balanço do Inep. A expectativa é que cerca de 7,5 milhões se inscrevam até o dia 19.

Nas redes sociais, enquanto alguns candidatos relatam que se anteciparam e já garantiram a inscrição, outros relataram instabilidade no sistema. Estudantes reclamam que não conseguem concluir a inscrição. Além disso, reclamam de lentidão no site e, logo no início, da ausência das imagens necessárias para a autenticação e prosseguimento das inscrições.

No início da inscrição, o candidato deve preencher os campos solicitados com o CPF e data de nascimento. Em seguida, é necessário que marque a figura solicitada para autenticação no sistema. Alguns estudantes reclamaram que as opções não apareciam: "Primeiro desafio ENEM 2017: Marcar uma opção invisível", reclama usuário do Twitter, que publicou uma foto da página, que não mostrava as opções.

"Se fazer a inscrição do Enem 2017 já ta difícil, imagina a prova", diz outro usuário da rede social. "Se você conseguir completar a inscrição, já passou", brinca outra.

Outra usuária diz que teve sucesso na inscrição: "Acabei de fazer minhas inscrição do Enem pelo celular. Que top, nem travou".

Os candidatos reclamam também do aumento da taxa de inscrição do exame, que esse ano é de R$ 82. No ano passado, o exame custou R$ 68. "É inscrição do Enem ou é open bar no camarote?", diz usuário do Twitter.

Sobre o custo do exame, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a correção não só levou em conta a variação de preços pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), como incorporou variações de anos anteriores que deixaram de ser aplicadas e parte da diferença entre o custo do exame e a taxa de inscrição.

Atualmente, o Inep cobre cerca de 70% do custo do exame. No ano passado, por exemplo, o custo, de R$ 91,49 por participante, foi R$ 23,49 acima do valor pago. A autarquia diz que, mesmo com a alta, a inscrição no Enem está abaixo da média dos vestibulares do país, que é R$ 140.

Inscrições

As inscrições para o Enem começam nesta terça-feira (8) e vão até as 23h59 do dia 19 de maio, na Página do Participante. A taxa do exame este ano é R$ 82. As provas serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro.

Pelas regras do edital, estão isentos da taxa de R$ 82 os estudantes de escolas públicas que concluirão o ensino médio este ano, os participantes de baixa renda que integram o CadÚnico e os que se enquadram na Lei 12.799/2013 que, entre outros critérios, isenta de pagamento aqueles com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.405,50.

O resultado das provas poderá ser usado em processos seletivos para vagas no ensino público superior, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), para bolsas de estudo em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Caso haja algum problema na hora de inscrição, os candidatos podem acionar o Inep pelo telefone 0800 616161. O atendimento é das 8h às 20h, no horário de Brasília.