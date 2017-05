Gripe: a 19 dias do fim da campanha, 27,5% do público-alvo receberam vacina

Faltando menos de 20 dias para o fim da Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe, apenas 13,6 milhões de brasileiros procuraram os postos de saúde em todo o país, segundo o Ministério da Saúde. O número representa 27,5% do público-alvo, formado por 54,2 milhões de pessoas consideradas mais vulneráveis às complicações da gripe.

A meta do governo, neste ano, é vacinar 90% desse público até o dia 26 de maio, quando termina a campanha. O Dia D de mobilização nacional para vacinação ocorrerá no próximo sábado (13). O Ministério da Saúde adquiriu 60 milhões de doses da vacina e alerta sobre a importância do público-alvo se imunizar dentro do prazo para evitar a gripe e seus possíveis agravamentos.

Os estados do Sul, Paraná (53,1%), Rio Grande do Sul (47,2%) e Santa Catarina (43,3%) estão com a maior cobertura vacinal do país, até o momento. Já os estados com menor cobertura são: Piauí (10,1%), Pará (11,4%) Mato Grosso do Sul (11,6%), Roraima (12,1%) e Alagoas (15,7%).

Entre os públicos-alvo, os profissionais de saúde registraram a maior cobertura vacinal, com 1,5 milhão de doses aplicadas, o que representa 37,3% deste público, seguindo pelos idosos (34,5%) e puérperas (30,7%). Os grupos que menos se vacinaram são indígenas (13,9%), crianças (15,9%), professores (16,6%) e gestantes (22,9%).

Desde o dia 17 de abril, a vacina contra a gripe está disponível nos postos de vacinação para crianças de seis meses a menores de cinco anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, além dos professores.

Este é o primeiro ano em que professores, tanto da rede pública como privada, integram o público-alvo da campanha. Cerca de 2,3 milhões de profissionais da educação poderão se vacinar contra a gripe. “A medida reforça a importância do profissional de educação na estratégia de imunização, já que os professores têm contato diário com dezenas de pessoas e assumem papel de destaque ao proteger sua própria saúde, servindo de exemplo para seus alunos e a comunidade escolar”, informou o ministério, em nota.