Eunício retorna ao Senado para reuniões internas

Após passar dias afastado das atividades parlamentares por problemas de saúde, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), retornou hoje (8) à Casa para uma agenda de trabalho interna. Eunício esteve no Senado para uma reunião com a chefia de gabinete da presidência e com a diretoria-geral, responsável pela gestão administrativa da Casa.

O parlamentar foi internado na madrugada do dia 27 de abril na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após sofrer um desmaio em casa. Ele recebeu alta no dia 28.

Segundo boletim médico do Hospital Santa Lúcia, Eunício sofreu um acidente isquêmico transitório (AIT). No dia 30 de abril, o presidente do Senado foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para realizar exames complementares. Ele deixou o hospital no dia 4 de maio.

A assessoria de Eunício informou que ele retoma às atividades parlamentares nesta semana.