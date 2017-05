Manifestantes fazem panelaço em frente à casa de José Dirceu

Manifestante se reuniram novamente neste sábado (6) em frente ao prédio onde mora José Dirceu e organizaram um panelaço em protesto contra o ex-ministro.

O ex-ministro da Casa Civl, José dirceu foi solto na última terça-feira (2) após um pedido de habeas corpus requerido pela defesa ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal.

A manifestação reuniu apenas cerca de 20 pessoas e foi acompanhada pela Polícia Militar, que recebeu reclamação de barulho por parte de moradores. Por volta das 20h o ato foi encerrado, conforme acordado com as forças policiais.

Dirceu foi condenado no ano passado por 23 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

No mesmo dia em que recebeu a decisão do STF de lhe conceder o habeas corpus, o Ministério Público Federal ofereceu uma nova denúncia contra Dirceu por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo obras da Petrobras com as empresas UTC e Engevix. Segundo a Procuradoria, Dirceu recebeu de propina R$ 2,4 milhões entre 2011 e 2014.

