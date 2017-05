PRF prende três homens e um menor na Dutra com carro roubado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três homens e um menor com um carro roubado em uma abordagem na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O flagrante aconteceu na madrugada de sábado (6) e o veículo havia sido roubado poucas horas antes da recuperação.

Durante fiscalização das equipes do Núcleo de Operações Táticas e Grupo de Patrulhamento Tático da 1º Delegacia, avistaram um Honda/Civic com cinco ocupantes, em alta velocidade, que seguia sentido São Paulo, na Dutra. Foi dada ordem de parada e o motorista não obedeceu. Em seguida, iniciou-se acompanhamento tático e após sete km, o veículo colidiu com o meio-fio e os indivíduos começaram a atirar contra as viaturas da PRF.

Após a troca de tiro, quatro indivíduos, três maiores de idade e um de 16 anos, se renderam e foram presos e um evadiu-se do local. Três ficaram feridos e foram levados para o Hospital da Posse e um ficou ileso. Foram encontrados no carro uma pistola Glock, dois revólveres, três carregadores, 50 munições e um rádio transmissor portátil.

Os policiais constataram ainda que o carro possuía registro de roubo e o crime teria ocorrido poucas horas antes da abordagem. A ocorrência foi registrada na 53ª DP (Mesquita).

Dois indivíduos já receberam alta e retornaram para delegacia da Polícia Civil e um se encontra ainda internado no hospital.