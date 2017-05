"Não vou permitir que continuem mentindo", diz Lula

O ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, participou na noite desta sexta-feira (5) do Congresso Estadual do PT de São Paulo ao lado do ex-presidente urugaio Pepe Mujica. Lula fez forte discurso e reafirmou a disposição de disputar as eleições presidenciais de 2018.

"Eles conseguiram aflorar em mim, aos 72 anos, uma coisa que eu pensei que já havia passado. Agora, que resolveram tentar destruir uma biografia, que eu não devo a eles, que só devo ao povo, terão que me enfrentar outra vez nas ruas deste país", disse o ex-presidente.

"Não vou permitir que continuem mentindo. Tudo o que eu desejo na vida é disputar as eleições contra o candidato da Rede Globo de Televisão", acrescentou.

Ao comentar os encontros que teve com a família Marinho, Lula disse que a gigante das telecomunicações brasileira nunca respeitou o PT. Ele prometeu, se eleito, regulamentar a comunicação no país.

"Não foram poucos os almoços e conversas que tive com a família Marinho (dona da Rede Globo). Eles nunca nos respeitaram. Quero que eles tenham um candidato que tenham um plim plim no peito, para nós dizermos com todas as letras: nós vamos regulamentar a comunicação neste país. Não é possível que existam nove famílias que sejam donas de todos os maiores meios de comunicação da nação", frisou.

>> Sputnik