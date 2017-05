Presidente do Senado deixa hospital em São Paulo

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), recebeu alta médica na noite desta quinta-feira (4) e deixou o hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado desde domingo (30).

Segundo boletim do hospital, o senador está em “bom estado geral” e deverá retornar às suas atividades no Congresso na próxima semana. No entanto, ele deverá continuar em fazendo exames.

Eunício foi internado no Sírio-Libanês, no domingo (30), para fazer exames. Na madrugada de quinta-feira (27), em Brasília, ele sofreu um desmaio e ficou internado no Hospital Santa Lúcia até a última sexta-feira (28). Segundo boletim médico do Hospital Santa Lúcia, o senador sofreu um acidente isquêmico transitório (AIT).