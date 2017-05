'Le Monde': ONU cobra resposta do Brasil sobre ataque a tribo indígena 

Matéria publicada nesta sexta-feira (5) pelo Le Monde conta que a ONU se pronunciou na quinta-feira, 4 de maio sobre ataque realizado pelos fazendeiros contra tribo indígena Gamela no Brasil.

Monde diz que os confrontos são o resultado de uma disputa sobre a terra ocupada pela tribo no estado do Maranhão, nordeste do país e acrescenta que 200 homens ligados a agricultores locais e equipados com armas e facões atacaram esses índios. Foram relatados 13 feridos.

"A ONU está em causa no Brasil depois de receber o relatório sobre o ataque em Viana, no Maranhão, uma região com conflitos sobre demarcação de terras", disse um comunicado do escritório da ONU no Brasil.

"As Nações Unidas exigem que as autoridades investiguem e atuem com rigor, demonstrando uma tolerância zero (...) a gravidade da violência contra os índios e a impunidade de seus agressores", acrescentou o comunicado.

"As Nações Unidas estão em solidariedade com as vítimas e pronta a apoiar o Estado brasileiro a implementar formas de eliminar o racismo, a discriminação étnica, ódio, violência e violação dos direitos dos povos indígenas", conclui o texto.

Os ataques contra ativistas e defensores de direitos humanos no Brasil, além dos conflitos no campo, colocam o País na lista de casos que preocupam as Nações Unidas, destaca o diário francês.

Em uma declaração nesta segunda-feira, 1º, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, fez questão de alertar para o que ele chama de uma "escalada" de violência, sem uma resposta devida da Justiça.

Ao colocar o Brasil no mapa de suas preocupações, Zeid ainda citou violações de direitos humanos na Venezuela, países africanos, Iemen, Síria e outros. "Estamos preocupados com o aumento dos ataques nos Brasil contra defensores de direitos humanos", disse. "O Estado precisa lidar com a impunidade", disse.

Segundo ele, sua declaração tem uma relação direta com as notícias de uma chacina de nove trabalhadores rurais ocorrida no último dia 20, na área rural de Colniza, no Mato Grosso.

"Foram nove mortos e, por enquanto, nenhum registro oficial do caso apareceu desse assassinato", disse. Os trabalhadores rurais teriam sido mortos por disparos de armas de fogo e golpes de facas. Os autores do crime estariam encapuzados. O mês de abril ainda marcou 21 anos da chacina de Eldorado dos Carajás.

Zeid ainda foi além e apontou que a Comissão Pastoral da Terra (CPT) conta um total de 61 pessoas mortas em conflitos no campo no ano de 2016. O número é o segundo maior em 25 anos, superado apenas por 73 mortos registrados em 2003. No ano passado, das 61 vítimas, 17 eram jovens com menos de 29 anos. 13 eram indígenas.

Na avaliação de Zeid, o Pará "é um dos locais mais perigosos" e reconhece os esforços do governo do Estado para criar mecanismos para apurar os casos e proteger ativistas. Mas insiste que as investigações "precisam avançar" e que os programas de proteção precisam ser implementados.

As declarações do chefe de direitos humanos da ONU ocorrem na semana em que o Brasil passará, em Genebra, por um exame sobre sua política social nos últimos cinco anos. Na sexta-feira, governos vão cobrar o governo de Michel Temer em diversos assuntos, inclusive sobre a proteção aos defensores de direitos humanos.

O governo belga, por exemplo, vai querer saber "quais ações o Brasil tem tomado para reconhecer e apoiar os defensores de direitos humanos e protegê-los de ameaças de mortes, ataques e assassinatos".

Já o governo tcheco cobra do Brasil algo parecido. "Como o governo lida com alegações de ameaças, intimidações e assédio contra defensores de direitos humanos e ativistas, especialmente no meio ambiente e direitos indígenas? Quais medidas estão sendo tomadas para garantir que organizações da sociedade civil e indivíduos possam trabalhar livremente?", questiona Praga.

A Holanda também aponta que sua preocupação também é a situação de ativistas no País. "Que medidas o governo brasileiro tem tomado para promover o papel de defensores de direitos humanos - por meio de educação e inclusão em decisões - entre as autoridades nacionais e forças de segurança?", questionou.

Já o Reino Unido quer saber qual é o orçamento que o governo de Michel Temer vai destinar à proteção de ativistas nos próximos anos, finaliza Le Monde.

