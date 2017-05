'Le Figaro': Brasil realiza a impopular mãe de todas as reformas 

O jornal Le Figaro desta sexta-feira (5) dedica uma página inteira ao Brasil. O texto intitulado "Brasil realiza a impopular mãe de todas as reformas", diz que depois de meses de discussões, mudanças, recuos do governo e manifestações que culminaram em uma greve geral, uma comissão parlamentar aprovou na quarta-feira (3) o projeto do governo de reformar o generoso e dispendioso sistema previdenciário brasileiro.

De acordo com o noticiário a chamada "mãe de todas as reformas" é recusada por sete a cada dez brasileiros, mas é considerada crucial pelo presidente Michel Temer.

O diário francês diz que o presidente é um líder "mal-amado e cujo governo é aprovado apenas por um a cada dez brasileiros". Cego ao descontentamento da população, na última quarta-feira, ele comemorou a aprovação do texto da reforma, declarando que o voto da comissão parlamentar "prova que a sociedade brasileira reconhece a necessidade e a urgência de reformar o sistema previdenciário do país", descreve Le Figaro.

Segundo a reportagem, mesmo que tenha sido ultrapassado esse primeiro obstáculo à meta de Temer, os próximos passos se anunciam difíceis e o texto ainda deve passar pela aprovação na Câmara dos Deputados.

Le Figaro avalia que uma boa parte dos parlamentares já começa a hesitar em participar de uma reforma impopular a apenas um ano da eleição presidencial, enquanto a classe política continua gravemente descredibilizada pelos escândalos de corrupção.

> > Le Figaro