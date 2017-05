TST propõe acordo entre empregados e direção dos Correios

Em uma reunião que durou mais de cinco horas, representantes dos trabalhadores dos Correios e da direção da empresa debateram nesta quinta-feira (3) no Tribunal Superior do Trabalho (TST) alternativas para encerrar a paralisação dos empregados, iniciada no dia 26 de abril. O vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, apresentou uma proposta de mediação que inclui o desconto de dois dias de greve e a compensação dos demais dias parados.

O ministro propôs que a empresa mantenha normalmente as férias dos empregados até o fim do ano. Os Correios haviam suspendido temporariamente as férias a partir deste mês, alegando não ter recursos para o pagamento dos benefícios.

A proposta também prevê que a empresa não deve judicializar a questão da mudança na forma de pagamento dos planos de saúde até que a mediação no TST seja concluída. A implantação de novas medidas operacionais deve ser suspensa e deverá ser formado um grupo de trabalho com representantes de empregados e da empresa para discutir a questão.

A negociação será levada para discussão em assembleias de trabalhadores amanhã (4).