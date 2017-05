Temer autoriza recursos para memorial e reforma de estádio em Chapecó

O presidente Michel Temer autorizou o Ministério do Esporte a liberar recursos para um projeto que prevê reformas na Arena Condá, estádio do município de Chapecó (SC) usado para partidas disputadas pela Chapecoense. O anúncio foi feito pelo governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, e pelo prefeito da cidade, Luciano Buligon, após encontro com o presidente no Palácio do Planalto.

Segundo Colombo e Buligon, a previsão é de que sejam necessários R$ 15,5 milhões para a construção de uma cobertura na ala leste do estádio e para a melhoria da ala sul. Também está prevista a construção de um memorial dedicado à delegação da Chapecoense, vítima do acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro de 2016.

Queremos guardar a memória dessa equipe, que foi símbolo de tantos atos de solidariedade”, disse o prefeito de Chapecó após o encontro com Temer. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2018. “Tivemos do presidente a sinalização de uma liberação de R$ 10 milhões ainda em 2017. Mais R$ 5,5 milhões serão liberados em 2018”, acrescentou.

De acordo com o governador Raimundo Colombo, a liberação desses recursos só foi possível após a articulação de parlamentares do PSD, que abriram mão de parte dos recursos destinados às suas emendas.

O acidente aéreo que matou quase todo o time da Chapecoense ocorreu quando a delegação ia para Medellin, na Colômbia, disputar as finais da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Também morreram no acidente tripulantes, jornalistas e integrantes da comissão técnica.