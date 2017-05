Pepe Mujica, Letícia Sabatella e Bela Gil participam de conferência sobre alimentação saudável

O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, participa de conferência “Alimentação saudável – um direito de todos e todas” no próximo sábado (6), às 10h, durante a 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária, no Parque da Água Branca, em São Paulo (SP).

A atriz Letícia Sabatella e a culinarista e nutróloga Bela Gil também participam da atividade realizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

“A defesa da agroecologia como modelo que incorpora a produção de alimentos saudáveis com proteção ao meio ambiente, mas também a organização dos trabalhadores rurais, a partilha das riquezas coletivamente produzidas, é a defesa que fazemos enquanto movimento popular”, destaca João Pedro Stedile, que também participa da Conferência junto com o ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A 2ª Feira Nacional da Reforma Agrária é realizada entre os dias 4 a 7 de maio no Parque da Água Branca, com comercialização de 250 toneladas de alimentos saudáveis das áreas de assentamentos e acampamentos de todo o Brasil.

A atividade ainda conta com a troca de mudas e sementes, espaço literário, culinária típica das regiões e uma extensa programação cultural.